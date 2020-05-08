Комітет ВР затвердив правки до "антиколомойського" законопроєкту, Рада може розглянути його 13 травня

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки та рекомендуватиме парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету з питань фінасової, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк.

"Історія з банківським законопроєктом на нашому Комітеті добігає кінця.

Тільки що затвердили скорочену таблицю та внесли техніко-юридичні зауваження (5 технічних поправок). Загальна кількість 241 правка.

11 правок відхилено...Дорога законопроєкту до голосування Ради в цілому 13 травня відкрита", - пише Железняк.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачерговому засіданні Ради (яке попередньо планується на 13-го травня), депутати пропонують розглянути 26 питань, зокрема і "багатостраждальний "банківський" законопроєкт.

Нагадаємо:

Після голосування за спеціальну процедуру розгляду "антиколомойського" законопроєкту про банки, з 16 тисяч правок - наполягли лише на одній. Фінальна порівняльна таблиця законопроєкту міститиме приблизно 230 правок.

Раніше Железняк припускав, що Верховна Рада може розглянути у залі "антиколомойський" законопроєкт про банки у перші тижні травня.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда