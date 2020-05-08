Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1% — Держстат
Споживчі ціни у квітні 2020 року виросли на 0,8% порівняно з березнем, інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1%.
Про це повідомляє Держстат.
Водночас за підсумками квітня-2020 інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1% із 2,3% за підсумками березня.
Зазначається, що у квітні порівняно з березнем ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 2,1%. Найбільше подорожчали (на 18% та на 12,8%) гречана крупа та фрукти.
"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%", - йдеться у повідомленні.
При цьому, у квітні тарифи на воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 3,2%
"Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 2,1% в першу чергу зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,9%", - додали в Держстаті.
Нагадаємо:
Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.
Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.
Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.
Читайте також: "Жахливо" низька інфляція. Чого чекати від НБУ та споживчих цін
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua