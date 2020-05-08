Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1% — Держстат

Споживчі ціни у квітні 2020 року виросли на 0,8% порівняно з березнем, інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1%.

Про це повідомляє Держстат.

Водночас за підсумками квітня-2020 інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1% із 2,3% за підсумками березня.

Зазначається, що у квітні порівняно з березнем ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 2,1%. Найбільше подорожчали (на 18% та на 12,8%) гречана крупа та фрукти.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у квітні тарифи на воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 3,2%

"Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 2,1% в першу чергу зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,9%", - додали в Держстаті.

Нагадаємо:

Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.

Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

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