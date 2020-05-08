Смолій про неконтрольований друк грошей: Ліки не повинні бути гіршими за хворобу

Неконтрольований друк грошей для фінансування держвидатків в Україні завершується катастрофічними наслідками для економіки.

Про це під час доповіді на засіданні фінансового комітету ВР заявив голова Нацбанку Яків Смолій.

"Безперечно, як і решта країн, Україна потребує масштабних державних видатків на боротьбу з коронавірусом та підтримання економіки. Однак ліки не повинні бути гіршими за хворобу.

Пригадайте українську історію. Неконтрольований друк грошей для фінансування державних видатків у нас завжди завершується катастрофічними наслідками для економіки. Можна, звичайно, зробити всіх мільйонерами, але ці мільйони будуть вже нічого не варті", - підкреслив він.

За словами Смолія, набагато правильніший шлях - завершити переговори з МВФ та отримати дешеве фінансування для бюджету від офіційних донорів.

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Економічна правда