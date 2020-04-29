Рада може розглянути "антиколомойський" законопроєкт на початку травня – нардеп

Верховна Рада може розглянути у залі "антиколомойський" законопроєкт про банки у перші тижні травня, на найближчій сесії буде винесено питання про застосування спецпроцедури до законопроєкту, що має зменшити кількість "заспамлення" правками.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінасової, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Як тільки буде зібрано 150 підписів за застосування спеціальної процедури щодо закону о банків - це питання буде винесено на голосування ( 226+).

Коли відбудеться таке голосування, то кожна фракція/ позафракційний депутат подає свої невраховані правки на яких він наполягає протягом 2 днів.

Потім Комітет має 2 дні звести нову таблицю і законопроект готовий до розгляду в залі ВРУ. Орієнтовно це відбудеться в перші тижні травня", - пояснює Железняк.

Нагадуємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда