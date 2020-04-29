"Укрзалізниця" у 2019 році збільшила чистий прибуток майже в 15 разів

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 2019 рік, підтвердженою провідною міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young.

Показник EBITDA (прибуток до відрахування відсотків, податків та амортизації - ред.) - за підсумками 2019 року досяг 17,3 млрд грн - на 6% більше, ніж у 2018 році.

Водночас дохід від реалізації продукції УЗ у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Найбільша частка (91%) у структурі доходу від реалізації продукції - доходи від перевезення вантажів та пасажирів, які у 2019 році склали 82,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що упродовж минулого року УЗ погасила 60% основоної суми (300 млн доларів) за єврооблігаціями, випущеними у 2013 році.

Нагадуємо:

За підсумками 2018 року чистий дохід від реалізації продукції "Укрзалізниці" становив 83,402 млрд гривень, що на 13 % більше у порівнянні з 2017 роком.

29 січня 2020 року Кабмін звільнив голову правління УЗ Євгена Кравцова.

Формальним приводом для звільнення Кравцова співрозмовники ЕП в уряді називали низку проблем, які можна пред'явити ледь не кожному керівнику державних підприємств.



Серед них — повільне просування реформ, проблеми з оновленням рухомого складу, корупція. Однак реальних причин для такого рішення насправді дві і жодна не пов'язана з пасажирськими перевезеннями.

Перше і головне — це політичне рішення на найвищому рівні: ні президент, ні прем'єр, ні профільний міністр не бачать Кравцова у кріслі голови "Укрзалізниці".



Друга причина пов'язана з вантажними перевезеннями — з "відкатами" за подачу вагонів.

"Дев'ять скарг з десяти стосуються саме цього питання. Там корупція як була, так і залишається. На жаль, вона організована по вертикалі. За три роки точно можна було в цьому розібратися", — каже співрозмовник ЕП в уряді.

Читайте також: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

5 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабмін на засіданні 15 квітня 2020 року звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Економічна правда