У Комітеті ВР розповіли, коли розглянуть скорочену таблицю до "антиколомойського" законопроєкту

Враховуючи особливості регламенту, то це більше формальна процедура", - написав він.

Також, за його словами, в порядку денному питання заслуховування голови НБУ.

Нагадаємо:

Після голосування за спеціальну процедуру розгляду "антиколомойського" законопроєкту про банки, з 16 тисяч правок - наполягли лише на одній. Фінальна порівняльна таблиця законопроєкту міститиме приблизно 230 правок.

Раніше Железняк припускав, що Верховна Рада може розглянути у залі "антиколомойський" законопроєкт про банки у перші тижні травня.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда