Новини 5 травня: майнінг на АЕС, тарифи на електроенергію, бензин із РФ

Про майнінг на АЕС. В.о міністра енергетики Ольга Буславець у зв’язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати питання проекту з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.

Про тарифи на електроенергію. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом

Про бензин із РФ. "Західна нафтогазова компанія" і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії

Про безробітних. Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більше, ніж в травні 2019 року

Про зростання економіки на 10%. Уряду та банкам потрібно видавати підприємцям кредити щонайменше на 400 мільярдів гривень на рік, щоб зростання економіки становило від 8 до 10%

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Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи

Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так?

Економічна правда