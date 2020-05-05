Економіка зростатиме на 10%, якщо кредитувати підприємців на 400 мільярдів щороку – Петрашко
Уряду та банкам потрібно видавати підприємцям кредити щонайменше на 400 мільярдів гривень на рік, щоб зростання економіки становило від 8 до 10%.
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова".
"Економічні реформи робляться простими речами – кожен підприємець має мати доступ до кредитування. Українська система повинна видавати підприємцям в рік хоча б на 400 млрд грн, щоб було зростання на 8 % - це економіка. Якщо не буде кредитування, рости економіка на 8 чи 10% не буде", - заявив Петрашко.
Наразі уряд розробив програму кредитування під 5-9%.
"Питання фінансування, зміна програми, яка вже запрацювала 5-7-9. Не щодо нових кредитів, а щодо тих підприємців, які мають кредити вже в банках і які, звернувшись у банки, зможуть один рік не платити взагалі відсотки. За них буде платити держава, тобто вони будуть платити взагалі нуль. Ця програма розрахована на портфель десь 35 млрд грн", - наголосив міністр.
Наступна програма на розгляді уряду — програма "Нові гроші". За словами урядовця, програма буде швидко імплементована і надасть можливість швидко брати нові кредитні ресурси.
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Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів гривень.
Кабінет міністрів найближчим часом представить поетапний план підтримки бізнесу.
Економічна правда
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