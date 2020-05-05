Україна вперше за 4 роки імпортувала бензин з Росії
"Західна нафтогазова компанія" і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії.
Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.
Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нєфть". В кінці квітня - на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, "Євростандарт" - 115 тонн.
4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська обл.).
Востаннє поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися в 2016 році. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис тонн (трохи більше 1% від балансу ринку).
Того року практично всі поставки здійснювалися з Орського НПЗ компанії "Орськнєфтєоргсінтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК і "Євростандарт".
Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпром нєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.
Нагадуємо:
Через пандемію коронавірусу котирування бензинів в Північно-Західній Європі за два місяці впали в понад 3 рази.
Якщо в лютому вони становили 550 доларів/тонна, то в в квітні опустилися до 170 доларів/тонна.
У 20-х числах квітня видання РБК повідомило, що російські нафтові компанії змушені продавати бензин на біржі собі в збиток.
Роздрібна реалізація бензину в Росії через заходи самоізоляції впала на 40-50%, за оцінками Міненерго РФ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua