Україна вперше за 4 роки імпортувала бензин з Росії

"Західна нафтогазова компанія" і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нєфть". В кінці квітня - на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, "Євростандарт" - 115 тонн.

4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська обл.).

Востаннє поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися в 2016 році. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис тонн (трохи більше 1% від балансу ринку).

Того року практично всі поставки здійснювалися з Орського НПЗ компанії "Орськнєфтєоргсінтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК і "Євростандарт".

Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпром нєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.

Нагадуємо:

Через пандемію коронавірусу котирування бензинів в Північно-Західній Європі за два місяці впали в понад 3 рази.

Якщо в лютому вони становили 550 доларів/тонна, то в в квітні опустилися до 170 доларів/тонна.

У 20-х числах квітня видання РБК повідомило, що російські нафтові компанії змушені продавати бензин на біржі собі в збиток.

Роздрібна реалізація бензину в Росії через заходи самоізоляції впала на 40-50%, за оцінками Міненерго РФ.