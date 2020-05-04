"Укрнафта" за перший кварталу року отримала 850 мільйонів чистого збитку

"Укрнафта" у січні-березні 2020 року отримала 852,629 млн чистого збитку проти 295,998 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на систему розкриття інформації НКЦБФР.

Повідомляється, що чистий дохід "Укрнафти" знизився на 34,4% (на 2 млрд 303,497 млн грн) - до 4 млрд 397,212 млн грн, валовий прибуток - в 2,7 рази (на 2 млрд 470,214 млн грн), до 1 млрд 454,434 млн грн.

Станом на 31 березня 2020 року "Укрнафта" реалізувала 5,1 тис. тонн нафти на 36,61 млн грн (з добутих 383,4 тис. тонн), 182,2 млн куб. м газу на 648,547 млн грн (з добутих 296,3 млн куб. м), 206,1 тис. тонн нафтопродуктів на 3 млрд 447,001 млн грн, іншої продукції - на 265,054 млн грн.

У першому кварталі компанія здійснила капітальний ремонт 38 нафтових і газових свердловин, вивела з бездіяльності 59 свердловин, провела вісім операцій з інтенсифікації видобутку.

Середньодобовий видобуток нафти і конденсату в січні-березні 2020 року склала 4,21 тис. тонн/добу, що на 1,5% більше показника четвертого кварталу минулого року, газу - 3,26 млн куб. м/добу (+ 2,8% до IV кварталу-2019).

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта" через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулась до уряду та президента по допомогу.

До цього "Укрнафта" уклала мирову угоду з ТОВ "Укренерго-Трейд", у рамках якого напівдержавна компанія відмовилась від вимоги 22,7 млн грн штрафів та пені за боргом за природний газ.