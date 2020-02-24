"Укрнафта" дала компанії з орбіти "Привату" розстрочку на погашення боргу у 2,5 мільярда

Компанія "Укрнафта" підписала мирову угоду з ТОВ "Котлас", надавши йому розстрочку до кінця 2025 року для погашення боргу за нафту у розмірі 2,48 мільярдів гривень.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень.

Зазначається, що мирову угоду 10 лютого затвердив Східний апеляційний суд Харкова.

"Угода підписана сторонами 7 лютого. За його умовами, "Колтас" повинен щоквартально погашати в середньому по 103 млн грн чистого боргу.

Перший платіж у розмірі 97,56 млн грн має бути здійснений до 31 березня 2020 року. На період дії мирової угоди - з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2025 року - застосовуються відсотки від суми боргу за ставкою 14,4% річних з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, "Укрнафта" відмовилась від будь-яких штрафів з моменту виникнення боргу (31.12.2015) до затвердження судом мирової угоди (10.02.2020).

За оцінками enkorr, "Укрнафта" відмовилася від вимоги близько 585 млн грн штрафів та інфляційних нарахувань.

Перед підписанням мирової угоди ТОВ "Котлас" добровільно сплатило 176 млн у грудні 2019 року - це майже 6% від загальної суми чистого боргу. Ще 44 млн грн компанія сплатила у період 2017-2019 років.

Нагадаємо:

Раніше "Укрнафта" уклала мирову угоду з ТОВ "Укренерго-Трейд", у рамках якого напівдержавна компанія відмовилась від вимоги 22,7 млн грн штрафів та пені за боргом за природний газ.