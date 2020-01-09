"Укрнафта" пробачила компанії Коломойського 6,5 мільйонів штрафу

Госпсуд Львівської області погодив мирову угоду між "Укрнафтою" та "НПК Галичина" Ігоря Коломойського - у рамках угоди "Укрнафта" відмовилась від вимоги 6,5 млн грн штрафних санкцій за постачання нафтового газу.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що 20 листопада 2019 року "Укрнафта" звереулась до суду щодо стягнення з "НПК Галичина" 65,3 млн грн боргу за поставки нафтового газу. Із цієї суми 58,8 млн грн - чистий борг, 6,5 млн грн - пеня та інші штрафні санкції.

"Через 9 днів після реєстрації позову - 29 листопада - "НПК Галичина" погасила основний борг в 58,8 млн грн.

Після цього сторони вирішили укласти мирову угоду, за якою "Укрнафта" з огляду на сплату основного боргу, добровільно відмовилася від претензій на 6,5 млн грн штрафних санкцій", - йдеться у повідомленні.

У судових матеріалах йдеться, що борг виник за договором поставки газу у жовтні 2018 року. Неоплаченими були близько 20,6 млн кубометрів.

Нагадаємо:

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти".

Ігор Коломойський є найбільшим акціонером "НПК Галичина", яка володіє "Дрогобицьким нафтопереробним заводом".