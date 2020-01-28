"Укрнафта" пробачила багатомільйонний штраф ще одній компанії з орбіти "Привату"

"Укрнафта" уклала мирову угоду з ТОВ "Укренерго-Трейд", у рамках якого напівдержавна компанія відмовилась від вимоги 22,7 млн грн штрафів та пені за боргом за природний газ.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на копію мирової угоди.

Зазначається, що суперечка почалась у 2018 році через борг ТОВ "Укренерго-Трейд" за 3 контрактами купівлі природного газу, підписаними у травні 2016 року. Чистий борг становив 72 млн грн, а нараховані штрафи і пені за несвоєчасну оплату боргу - 22,7 млн грн.

Підкреслюється, що до 1 листопада 2019 року "Укренерго-Трейд" погасив чистий борг.

"Укрнафта" відмовилась від претензій на 22,7 млн грн від "Укренерго-Трейд" у відповідь на нібито дзеркальну відмову цієї компанії від своїх претензій до "укрнафти".

"При цьому претензії "Укренерго-Трейд" до "Укрнафти" були заявлені вже після того, як сторони повідомили суд про плани укласти мирову угоду", - пише enkorr.

Нагадаємо:

Госпсуд Львівської області погодив мирову угоду між "Укрнафтою" та "НПК Галичина" Ігоря Коломойського - у рамках угоди "Укрнафта" відмовилась від вимоги 6,5 млн грн штрафних санкцій за постачання нафтового газу.

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти".