Директор ГТС прокоментував заяву нардепів до КСУ про неконституційність анбандлінгу "Нафтогазу"

Директор оператора ГТС Сергій Макогон зазначив, що заява нардепів до КСУ про неконституційність закону про анбандлінг "Нафтогазу" і відділення ГТС в окрему компанію може означати спробу розірвати контракт з "Газпромом".

Про це він написав у Facebook.

Макогон зазначив, що згідно з новим договором завдяки принципу "качай або плати" Україна отримає близько 7 млрд доларів до 2025 року незалежно від обсягів фізичної транспортування.

"Україна не повинна дати жодного шансу розірвати цей контракт, в чому можуть бути зацікавлені сили як поза Україною, так і всередині України.

Про що свідчить недавній позов про неконституційність проведення відділення Оператора ГТС ", - резюмував глава ГТС.

Нагадуємо:

До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо неконституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС

Економічна правда