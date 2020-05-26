IKEA пояснила, чому в Україні ціни на товари вищі, ніж у сусідніх країнах

Кінцеві ціни на товари, запропоновані на момент запуску онлайн-магазину IKEA в Україні, обумовлені кількома факторами, серед яких, зокрема, обсяги, імпортні мита, коливання валюти та транспортні витрати.

Про це заявили у прес-службі компанії, передає The Page.

Також серед факторів, які впливають на кінцеві ціни на товари, в IKEA назвали поточні ринкові умови.

"Ми будемо продовжувати наполегливо працювати над тим, щоб в майбутньому запропонувати більш низькі ціни на нашу продукцію і послуги", - запевнили в компанії.

Як зазначає The Page, на польському сайті IKEA матрац "Ховог" коштує майже 5,7 тисяч гривень (в еквіваленті), на російському - 3,6 тисяч гривень, а в Україні - 6,5 тисяч гривень.

Схожа ситуація і з диваном "Фріхетен": у Польщі його продають за майже 9,5 тисяч гривень (в еквіваленті), в РФ - за 8 тисяч гривень, а в Україні - за 11 тисяч гривень.

Водночас ціни на невеликі товари (зокрема, декор) не сильно відрізняються.

Нагадаємо:

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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