Гончарука звільнили через кадрові зміни в "Центренерго" — джерело
Про це повідомив проінформований співрозмовник УП, "Інтерфакс-Україна"
На думку джерела, саме рішення уряду Гончарука від 26 лютого стало остаточною причиною його відставки.
Крім того під час виступу у сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".
"У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено", заявляв Гончарук
Колишній прем 'єр-міністр говорив про зміни менеджменту ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями (ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.). Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх".
Нагадаємо:
26 лютого Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
Після того один із членів наглядової ради "Центренерго" звернувся до Окружного адмінсуду столиці.
У позові він вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать виключно наглядовій раді, а не Кабміну.
ОАСК погодився з його доводами і заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.
Наразі діяльність "Центренерго" і його менеджменту пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.
"Інтерфакс-Україна" пише, що позови в ОАСК могли подати Михайло Горбань, або Михайло Столітній - обидва працювали в націоналізованому ПриватБанку юрисконсультами.
Підприємства групи "Приват" Коломойського почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.
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