За травень газ для населення подешевшав ще на 21%: у "Нафтогазі" пояснили причину

У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилась до 2,3 грн за кубометр, що на 21% менше, ніж у квітні, та на 51% починаючи з січня. Це зумовлено найнижчими цінами на європейських газових хабах за останні 10 років.

Про це повідомляє НАК Нафтогаз.

У компанії зазначають, що ціна знизилась також для виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

За даними аналітиків НАК "Нафтогаз України", на тлі світової кризи, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років.

В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів.

"Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року.

Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Загалом, з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%.

З січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабміну. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. "Оператор газотранспортної системи України" провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

При розрахунку ціни газу для населення на травень Нафтогаз, як і в квітні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Нагадуємо:

У квітні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення знизилась до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж у березні та на 38%, починаючи з січня.

Раніше "Нафтогаз" заявляв про зниження ціни на газ для населення на 14% у порівнянні з лютим.

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становила 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

Економічна правда