Стало відомо, скільки Україна може заощадити за рахунок здешевлення нафти і газу

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.

Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є і позитивні чинники, і негативні чинники впливу. Насамперед це падіння цін на нафту, енергетичні товари, які становлять 20% нашого імпорту, минулого року це було 12 млрд дол.

Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може привести до того, що цього року лише на цьому ми заощадимо 5 або 6 млрд дол", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Сологуб додав, що епідеміологічна ситуація призвела до скорочення туристичних подорожей. "Минулого року туристичні подорожі українських громадян сягнули 8 млрд дол, і також можна очікувати досить значного скорочення", - сказав Сологуб.

Водночас, за його словами, Нацбанк чекає на незначне зниження цін на продукти харчування, які становлять понад 50% в українському експорті. На сьогодні падіння цін на продовольство значно нижче, ніж на енергоносії.

"Як ми розуміємо, навіть у кризу, особливо сидячи вдома, люди споживатимуть продукти харчування, і це останнє, від чого вони відмовлятимуться. Тому очікуємо, що попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо і знизиться, то трохи", - пояснив заступник глави НБУ.

Нагадуємо:

18 березня вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель - останній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2003 року.

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