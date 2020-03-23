Ціну газу на березень для населення знижено на 14%: це мінімум з 2016 року
"Нафтогаз" заявив про зниження ціни на газ для населення на 14% у порівнянні з лютим.
Про це повідомляє Twitter держкомпанії.
"Ціна газу від Нафтогазу становитиме 3,4 грн/кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.
В платіжці за газ ви маєте побачите ціну 4,3 грн/кубометр. Це зниження на 14% порівняно з лютим і найнижча ціна з 2016 року", - йдеться у повідомленні.
Водночас у "Нафтогазі" зазнають, що згідно урядових правил НАК не постачає газ напряму населенню,окрім Кіровоградської обл.
"Сподіваємось, приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно ринковому зниженню і вона не буде перевищувати 4,3 грн/куб
Ми застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну і плануємо робити це і надалі", - підкреслюють у НАК.
Компанія повідомляє, що зниження стало можливим завдяки новому індикатору на внутрішньому ринку.
"Ціна розраховується за формулою, що визначає Кабмін. Основним індикативом є результати біржових торгів газовому хабі ТТF. Однак, у березні на внутрішньому ринку України з’явився новий індикатор.
Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на значний обсяг газу і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на газ. Тож саме на цей індикатор ми орієнтувались при розрахунку ціни на газ", - резюмують у "Нафтогазі".
Нагадуємо:
Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.
У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становила 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).
Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.
Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.
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Економічна правда
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