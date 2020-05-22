Ціна на газ в Європі опустилася нижче рівня беззбитковості "Газпрому"

Спотова ціна на газ в Європі (контракт з поставкою "на наступний день" на голландській TTF) в четвер упала за день на 19% - з $45 до $34 за тисячу кубометрів, ціна "на свердловині" в РФ - приблизно $ 36,8 за тисячу кубів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За підрахунками "Інтерфаксу", рентабельний рівень продажу газу в Європу для "Газпрому" знаходиться на рівні $100 за тисячу кубометрів: $13 - собівартість видобутку, $14 - ПВКК, $ 27 - транспорт по Росії, мінімум $20 - транспорт до цільових ринків Європи - разом понад $70, а потім треба додати мито в 30%.

На хабі в австрійському Баумгартені (найбільш наближеному до Росії газовому вузлі) ціна газу на даний момент складає $53 за тисячу кубометрів (втратила лише за добу $10).

У четвер увечері аналітики "ВТБ Капітал" в спеціальній записці підкреслили, що нинішні ціни на газ в Європі "набагато нижче беззбитковості будь-якого постачальника газу, включаючи" Газпром".

"Ми вважаємо, що така низька ціна на газ не може триматися довго і, скоріше, обумовлена якимись тимчасовими технічними нюансами, наприклад, продажем газу трейдерами через неможливість знайти (або платити занадто дорогу ціну за) зберігання.

Крім того, гравці ринку СПГ (скраплений природний газ - ЕП) крім звичайних витрат на фрахт танкерів повинні витрачати 1% СПГ в тиждень на підтримку необхідної температури і тиску. Тому партії СПГ, які підходять до Європи, простіше продати по будь-якій ціні, ніж нести додаткові витрати", - відзначають фахівці.