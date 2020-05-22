Бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон – ЄБА

Бізнес очікує оприлюднення податкового закону 466 (законопроєкт №1210) та готовий надати свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін, щойно текст документу стане доступним.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін.

Зокрема йдеться про абсолютно недостатній час, відведений бізнесу та контролюючим органам на підготовку до застосування таких масштабних змін", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

"Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін", - додала вона.

Нагадаємо:

21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

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Законопроєктом 1210 скасували у тому числі так звані "соєві правки".

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".

Економічна правда