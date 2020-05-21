Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Підписаний закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників.

Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Очікується, що реалізація положень закону розширить інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

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Законопроєктом 1210 скасували у тому числі так звані "соєві правки".

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".

Економічна правда