Зеленський закликав скасувати "соєві правки"

Президент Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

Про це він заявив під час зустрічі з фермерами на Київщині, передає прес-служба президента.

Фермери наголосили, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві правки), які були внесені у Податковий кодекс у 2017 році за сприяння тодішнього народного депутата Віталія Хомутинніка, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.

Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції.

На запитання Зеленського, чи робиться щось для усунення цієї проблеми, заступник міністра економіки Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур".

Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

"Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Володимир Зеленський у відповідь.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".

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Економічна правда