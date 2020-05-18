Новини 18 травня: регулювання цін, "Нафтогаз", "Укрзалізниця"

Про регулювання цін. 18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Про "Нафтогаз". Вищий антикорупційний суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України".

Про "Укрзалізницю". "Укрзалізниця" відсторонила керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" та перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.

Про електротранспорт. Депутати пропонують звільнити від сплати ПДВ і ввізного мита з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2028 року обладнання та комплектуючі для власного виробництва в Україні електротранспорту (легкові авто, електробуси, електровантажівки та спецавто).

Про податковий борг. Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.

Про бідність. Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19, заявили в ЮНІСЕФ.

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