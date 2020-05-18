УЗ перезапускає відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів та відсторонює керівництво філії

"Укрзалізниця" відсторонила керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" та перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

"Щодо попередніх відборів проводиться службова перевірка департаментом безпеки. Але вже зрозуміло, що вони були організовані неналежним чином. При проведені аукціону ми врахуємо ті недоліки, які на сьогоднішній день стали очевидними", — зазначив керівник компанії̈.

Також конкурс прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій

"Чому торги були проведені не через ProZorro? Якщо потрібно пришвидшити процедуру, то забезпечте, у першу чергу, її прозорість, а не знімайте після першого кола надання цінових пропозицій.

Всі ми бачили, як проходять аукціони, коли ціни суттєво збільшуються від стартових і йдуть запеклі бої. Чому тут цього принципу не було забезпечено?", - пише міністр.

Нагадуємо:

У лютому 2016 року WOG Cafe виграв тендер на надання послуг харчування пасажирам в поїздах Інтерсіті + та Інтерсіті. Термін договору - до 31 грудня 2019 року.

У кінці жовтня 2019 УЗШК оголосила конкурс з вибору постачальника харчування і додаткових послуг пасажирам Інтерсіті і Інтерсіті + на наступні п'ять років.

Перший тур конкурсного відбору пройшли три компанії: WOG Cafe, Санфініті і Фуд енд Беверідж.

Але компанія WOG Cafe виявила порушення в умовах тендеру і звернулася до суду з позовом про визнання конкурсу недійсним.

Пізнішіще Укрзалізниця створила робочу групу, яка мала обрати компанію-постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті+

Економічна правда