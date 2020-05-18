Податковий борг за перший квартал становить 106 мільярдів – нардеп
Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Згідно опублікованому документі, у розрізі видів економічної діяльності найбільше заборгували підприємства з добувної промисловості та розроблення кар'єрів – 28,85 млрд грн., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,97 млрд. грн., переробна промисловість – 11,29 млрд. грн, фінансова та страхова діяльність - 10 млрд грн.
Нагадуємо:
В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".
Економічна правда
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