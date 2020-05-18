Всі розділи
Укр / Рус

Податковий борг за перший квартал становить 106 мільярдів – нардеп

Понеділок, 18 травня 2020, 13:43

Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Згідно опублікованому документі, у розрізі видів економічної діяльності найбільше заборгували підприємства з добувної промисловості та розроблення кар'єрів – 28,85 млрд  грн., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,97 млрд. грн., переробна промисловість – 11,29 млрд. грн, фінансова та страхова діяльність - 10 млрд грн.

 
Telegram-канал Гончаренка
 
Telegram-канал Гончаренка

Нагадуємо:

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Податкова

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд призначив підготовче засідання у справі про звільнення – Верланов 13 травня 2020, 14:12
Обшуки у податківців: СБУ арештувала рахунків на 600 мільйонів 8 травня 2020, 19:10
Стало відомо, чому СБУ проводила обшуки у Верланова 7 травня 2020, 18:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!