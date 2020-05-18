В Україні зафіксували ціни на хліб, молоко і гречку
18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.
Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.
Держрегулювання буде здійснюватися до закінчення карантину шляхом декларування зміни роздрібних цін в разі їх збільшення.
Постанова уряду стосується тільки роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно.
Суб'єкти господарювання повинні декларувати намір підняти роздрібну ціну на понад 5%.
Декларування зміни роздрібних цін на товари буде здійснюватися в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису в Держпродспоживслужбу через її офіційний сайт.
Постановою від 22 квітня Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту.
До переліку соціально значущих товарів уряд вніс гречку, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби (вермішель із борошна вищого ґатунку), пастеризоване молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушку курячу, мінеральну воду без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.
До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики і дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати).
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua