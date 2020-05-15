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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

П'ятниця, 15 травня 2020, 19:50
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 18 травня на рівні 26,64 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,77 гривні за євро (на 15 травня - 28,79 гривні).

Нагадуємо:

15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

15 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда

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