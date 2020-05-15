Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
15 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,61 - 26,63 гривні;
Євро – 28,83 - 28,85 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,86 гривні. Євро купують по 28,54 гривні, продають по 28,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,77 гривні, євро - 28,66 - 28,65 гривні.
Нагадуємо:
15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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