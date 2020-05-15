Рівень розрахунків населення за "комуналку" у 1 кварталі становив 87% — Держстат

Рівень розрахунків населення за комунальні послуги без газу та електроенергії у 1 кварталі 2020 року становить 87,2%. Це на 10% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону з посиланням на Держстат.

Найвищі показники у Сумській, Вінницькій, Львівській та Миколаївській областях: близько 92-95%. Найнижчі — у Луганській, Харківській та Херсонській областях, де сплачено 78-79%.

За централізоване опалення та гарячу воду у березні розрахунки населення становили 102,4% (з урахуванням погашення боргів за минулі періоди).

За водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій і вивезення відходів — близько 80-84%.

"Ці показники засвідчують, що попри складну ситуацію через коронакризу, споживачі намагались дотримуватись платіжної дисципліни. Динаміку змін показників побачимо з даних за квітень", — зазначила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Загальна заборгованість населення за комунальні послуги на 1 квітня 2020 року становила 33 млрд грн.

Найбільше заборгували споживачі Києва (майже 7 млрд грн), Дніпропетровської (понад 5,4 млрд грн) та Харківської (близько 5 млрд грн) областей.

Найменша заборгованість у Чернівецькій (140,5 млн грн), Закарпатській (191 млн грн) та Волинській (понад 205 млн грн) областях.

Нагадаємо:

З 18 березня в Україні діє низка законів, спрямована на підтримку населення в умовах карантину, зокрема, в питанні сплати за житлово-комунальні послуги.

На період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату ЖКП, забороняється зупиняти надання ЖКП у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату ЖКП.

Кабмін закликає населення сплачувати за комунальні послуги через онлайн-сервіси. На початку квітня уряд анонсував можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків. 9 квітня таку послугу запустив "Приватбанк".

22 квітня уряд збільшив з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати ЖКП одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та заборгованість населення перед постачальниками електроенергії на рівні 4,7 млрд грн.

За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.

Роман Скляров, ЕП