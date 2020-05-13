Новини 13 травня: звільнення Вітренка, ухвалення "антиколомойського закону, "цукерка" для ФОПів

Про ухвалення "антиколомойського" закону. Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про звільнення Вітренка. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу".

Про виступ Смолія у Раді. Голова Нацбанку Яків Смолій під час виступу у парламенті заявив, що макроекономічні прогнози дозволяють знизити облікову ставку у 2020 році.

Про відкриття метро. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Про безробіття. За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

Про "цукерку" для ФОПів. Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт, згідно з яким ФОПам дозволяється не платити ЄСВ за місяці, у яких вони не отримали прибутку.

Про транш МВФ. Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.

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