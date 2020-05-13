Смолій: НБУ може знову знизити облікову ставку у цьому році
Голова Нацбанку Яків Смолій, заявив, що макроекономічні прогнози дозволяють знизити облікову ставку у 2020 році.
Про це він повідомив під час виступу у парламенті.
"У цьому році ми знизили ставку із 11% до 8%, а загалом із 2019-го року із 18%.
Всі макроекономічні прогнози говорять про те, що у Нацбанку є можливість знизити облікову ставку ще у цьому році", - повідомляє голова НБУ.
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Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.
Економічна правда
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