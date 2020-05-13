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Смолій: НБУ може знову знизити облікову ставку у цьому році

Середа, 13 травня 2020, 12:14
 

Голова Нацбанку Яків Смолій, заявив, що макроекономічні прогнози дозволяють знизити облікову ставку у 2020 році.

Про це він повідомив під час виступу у парламенті.

"У цьому році ми знизили ставку із 11% до 8%, а загалом із 2019-го року із 18%. 

Всі макроекономічні прогнози говорять про те, що у Нацбанку є можливість знизити облікову ставку ще у цьому році", - повідомляє голова НБУ.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

Економічна правда

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НБУ ставка

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