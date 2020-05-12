Прем’єр хоче розслідувати масову видачу "Укренерго" дозволів на приєднання до енергомережі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює створення робочої групи при Міністерстві енергетики та захисту довкілля, метою якої буде розгляд щодо видачі НЕК "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж, що стало, за його словами, однією з причин кризи на енергоринку.

Про це він заявив на засіданні комітету парламенту з питань енергетики, передає Інтерфакс-Україна.

"Готовий створити при міністерстві робочу групу, яка розбереться, як видавалася необмежена кількість дозволів на приєднання до енергосистеми, що призвело до таких перекосів, коли ми змушені входити в складні переговори (з інвесторами в поновлювану енергетику - ред.) і коли надзвичайно дорога зелена енергетика витісняє дешеву атомну", - заявив Шмигаль.

"Треба розслідувати і розбиратися, звідки це взялося", - додав він.

За його словами, він підтримує розвиток відновлюваної енергетики, але її ціна повинна знижуватися. "Зелена енергетика - це дуже добре, і ми до неї прийдемо, але вона повинна бути дешевою", - сказав прем'єр-міністр, уточнивши, що в четвер він буде зустрічатися з ключовими гравцями на ринку ВДЕ з тим, щоб обговорити умови домовленостей подальшого розвитку галузі.

При цьому він не виключив, що будуть прийняті зміни до законодавства, що дозволяють генерації з відновлюваних джерел продавати свою електроенергію за прямими договорами.

Також він повідомив, що НЕК "Укренерго" буде дано доручення підготувати детальний звіт про стан справ щодо інтеграції в ENTSO-E. "Нехай підготують звіт, де ми зараз перебуваємо стосовно тих процедур і виконання завдань щодо приєднання до ENTSO-E. Також перевіримо і керованість компанії", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості".