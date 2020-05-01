Вступило в силу рішення уряду щодо 65% мита на імпорт вугілля з РФ
1 травня вступило в силу введення обмежувального мита у розмірі 65% на енергетичне вугілля з Росії
ВІдповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 15 квітня.
Згідно з постановою, мито не поширюється на імпорт антрациту, бітумінозного, коксівного та іншого вугілля для використання в металургійній і коксохімічній промисловості.
Попереднє рішення дозволяло запроваджувати мито з 15 квітня, проте згодом дату відтермінували.
Нагадуємо:
18 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.
У лютому президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.
Ранеше Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Економічна правда
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