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Вступило в силу рішення уряду щодо 65% мита на імпорт вугілля з РФ

П'ятниця, 1 травня 2020, 17:56
 

1 травня вступило в силу введення обмежувального мита у розмірі 65% на енергетичне вугілля з Росії

ВІдповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 15 квітня.

Згідно з постановою, мито не поширюється на імпорт антрациту, бітумінозного, коксівного та іншого вугілля для використання в металургійній і коксохімічній промисловості.

Попереднє рішення дозволяло запроваджувати мито з 15 квітня, проте згодом дату відтермінували.

Нагадуємо:

18 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

У лютому президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Ранеше Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Економічна правда

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