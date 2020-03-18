Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

Таке рішення ухвалили під час засідання Кабміну у середу, 18 березня.

Підкреслюється, що мита вводять з 1 квітня 2020 року - їх розмір становитиме 65% від митної вартості вугілля або електроенергії.

При цьому, нові мита Кабмін пропонує не застосовувати на антрацитне та коксівне вугілля для виробництва електроенергії і для використання у металургійній промисловості.

За таке рішення з доопрацюванням протягом 3 днів підтримали усі присутні під час засідання міністри.

Нагадаємо:

У лютому президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Ранеше Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року набули чинності правки до закону "Про ринок електричної енергії" №330-IX (проект №2233), що передбачають, зокрема, заборону імпорту за двосторонніми договорами (ДД) електричної енергії з РФ.

Новий закон також дає енергорегулятору можливість до кінця 2020 року обмежувати пропускну спроможність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, які не є членами Енергоспівтовариства, а також можливість щодо таких країн скасовувати результати річного (на 2020 рік) аукціону.

Економічна правда