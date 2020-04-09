"Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць, фінансування не зміниться — Укравтодор

Очікується, що держпрограма "Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць, фінансування програми з державного бюджету не зміниться.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков під час онлайн-брифінгу.

"Якщо ми говоримо про весь проєкт з фінансуванням 75 млрд грн, то це 150 тисяч робочих місць створених в нашій і суміжних галузях, із середньою зарплатою 16,5 тисяч грн", - повідомляє Кубраков.

Також він зазначив, що у новому проєкті держбюджету-2020 фінансування програми не зміниться.

"Фінансування програми "Велике будівництво" не зменшується. Буквально вчора було підписано проект змін до держбюджету-2020, наші статті, пов'язані з дорожнім будівництвом, не змінюються, фінансування залишається в повному обсязі", - заявив Кубраков.

Він також зазначив, що будівництво вже розпочалося приблизно на 40% об'єктів, запланованих на поточний рік.

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Нагадаємо:

17 березня в "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт в умовах карантину поки не передбачається.

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Економічна правда