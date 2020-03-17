"Укравтодор" поки не планує зупиняти сезон дорожніх робіт

В "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт поки не передбачається.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Укравтодор підтримує державні ініціативи у рамках запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Тому наполегливо радимо всім, хто може працювати віддалено, скористатися такою можливістю", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі.

"Ми наполягаємо, аби підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провести інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювати регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбати про наявність дезінфікуючих засобів", - заявили в "Укравтодорі".

Нагадаємо:

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.