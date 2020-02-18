"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу якості доріг на 10-15 позицій

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Про це написав у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, "Укравтодор" працює над лібералізацією ціноутворення, типової тендерної документації, протидією "тендерним тролям" та залученням додаткового фінансування під державні гарантії та з грошей, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу.