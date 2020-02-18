"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу якості доріг на 10-15 позицій
"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).
Про це написав у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.
За його словами, "Укравтодор" працює над лібералізацією ціноутворення, типової тендерної документації, протидією "тендерним тролям" та залученням додаткового фінансування під державні гарантії та з грошей, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу.
"Ми хочемо зменшити бюрократичне навантаження підрядників і говорити "однією мовою" із міжнародним бізнесом.
У цей гарячий період – "Укравтодор" безумовний лідер галузі за кількістю та вартістю оголошених закупівель. З початку 2020 опубліковано 433 лоти на сумму 11,2 млрд грн", - додав він.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.
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Економічна правда
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