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"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу якості доріг на 10-15 позицій

Вівторок, 18 лютого 2020, 14:57
 

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Про це написав у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, "Укравтодор" працює над лібералізацією ціноутворення, типової тендерної документації, протидією "тендерним тролям" та залученням додаткового фінансування під державні гарантії та з грошей, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Ми хочемо зменшити бюрократичне навантаження підрядників і говорити "однією мовою" із міжнародним бізнесом.

У цей гарячий період – "Укравтодор" безумовний лідер галузі за кількістю та вартістю оголошених закупівель. З початку 2020 опубліковано 433 лоти на сумму 11,2 млрд грн", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Читайте також: Нова дорожна стратегія 2020: як уряд планує "зшивати" дорогами всю країну

Економічна правда

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Укравтодор дороги

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