Новини 8 квітня: "Нафтогаз" vs "Газпром", новий проєкт бюджету, імпорт електроенергії

Про "Нафтогаз" і "Газпром". НАК "Нафтогаз України" готує додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 мільярда доларів.

Про новий проєкт бюджету. Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету, які, зокрема, передбачають скорочення розміру Фонду протидії коронавірусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.

Про імпорт електроенергії. НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Про безробіття. Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.

Про Раду з питань економічного розвитку. Кабмін підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища.

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