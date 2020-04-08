Кабмін пропонує скоротити на третину розмір Фонду боротьби з коронавірусом
Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету, які, зокрема, передбачають скорочення розміру Фонду протидії коронавірусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"На сьогодні проєкт змін до бюджету доопрацьовується у бюджетному комітеті. Зокрема, зміни для боротьби з коронавірусом. Створення фонду для боротьби з коронавірусом у розмірі 66,3 мільярда гривень", - сказав він.
У попередньому проєкті змін до держбюджеті, який не підтримала Верховна Рада, передбачався розмір Фонду у сумі 97 млрд грн.
Голова Мінфіну додав, що Кабмін в оновленому проєкті правок до бюджету не змінив показники дефіциту бюджету (на рівні 300 млрд грн) та показники падіння доходів.
"Я сподіваюся, що сьогодні-завтра цей бюджет буде поданий на розгляд депутатам Верховної Ради", - сказав Марченко.
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Нагадуємо:
30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.
У НБУ наголошують, щок короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.
Економічна правда
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