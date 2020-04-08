Кабмін пропонує скоротити на третину розмір Фонду боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету, які, зокрема, передбачають скорочення розміру Фонду протидії коронавірусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На сьогодні проєкт змін до бюджету доопрацьовується у бюджетному комітеті. Зокрема, зміни для боротьби з коронавірусом. Створення фонду для боротьби з коронавірусом у розмірі 66,3 мільярда гривень", - сказав він.

У попередньому проєкті змін до держбюджеті, який не підтримала Верховна Рада, передбачався розмір Фонду у сумі 97 млрд грн.

Голова Мінфіну додав, що Кабмін в оновленому проєкті правок до бюджету не змінив показники дефіциту бюджету (на рівні 300 млрд грн) та показники падіння доходів.