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Кабмін пропонує скоротити на третину розмір Фонду боротьби з коронавірусом

Середа, 8 квітня 2020, 15:07
 

Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету, які, зокрема, передбачають скорочення розміру Фонду протидії коронавірусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На сьогодні проєкт змін до бюджету доопрацьовується у бюджетному комітеті. Зокрема, зміни для боротьби з коронавірусом. Створення фонду для боротьби з коронавірусом у розмірі 66,3 мільярда гривень", - сказав він.

У попередньому проєкті змін до держбюджеті, який не підтримала Верховна Рада, передбачався розмір Фонду у сумі 97 млрд грн.

Голова Мінфіну додав, що Кабмін в оновленому проєкті правок до бюджету не змінив показники дефіциту бюджету (на рівні 300 млрд грн) та показники падіння доходів. 

"Я сподіваюся, що сьогодні-завтра цей бюджет буде поданий на розгляд депутатам Верховної Ради", - сказав Марченко.

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн,  рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.

У НБУ наголошують, щок короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.

Економічна правда

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