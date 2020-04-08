"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів
НАК "Нафтогаз України" готує додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 мільярда доларів.
Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
"... моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження наглядовій раді "Нафтогазу" додаткові "питання" до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі погодження — попереду також багато роботи", - написав Вітренко.
Нагадуємо:
"Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку. За даними ЕП, зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу" пов'язані із приходом в компанію Отто Ватерландера.
Сам Вітренко спростовує інформацію.
У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української ГТС.
З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів.
У грудні 2019 року "Газпром" виплатив цю суму та пеню.
17 жовтня 2016 року НАК "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки.
За даними НАК, мова йде про майно "Нафтогазу", "Чорноморнафтогазу", "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", "Газу України" та "Лікво".
У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви "Нафтогазу" до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році.
Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.
У березні 2019 року "Нафтогаз" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua