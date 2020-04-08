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Нацкомісія з тарифів повністю заборонила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Середа, 8 квітня 2020, 16:59
 

НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Постанова опублікована на сайті Нацкомісії.

"Оператору системи передачі:

анулювати (скасувати результати аукціонів) всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства;

обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт", - йдеться у документі.

Також Оператору системи передачі доручили відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність, що була розподілена на річних аукціонах на 2020 рік.

"Учора ми довго радились і прийняли рішення у зв'язку із ситуацією в країні анулювати річні аукціони, аукціони по розподілу пропускної спроможності, і обмежити до нуля (тобто фактично скасувати) місячні і денні аукціони.

Приймаємо це рішення у зв'язку із ситуацією в країні. Кожен долар має залишатися в країні", - заявив голова Нацкомісії Валерій Тарасюк.

Нагадаємо:

У січні Міністерство енергетики звернулося до Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з проханням тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Економічна правда

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НКРЕ електроенергія імпорт Росія Білорусь

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