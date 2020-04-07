Додаток "Дія" завантажили вже 2 мільйона українців

За два місяці мобільний застосунок державних послуг онлайн "Дія" завантажили вже понад 2 мільйона українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

За весь час додаток зібрав 2,02 мільйона – унікальних користувачів, та з них 1,65 мільйона – авторизованих.

"Дію" завантажили 1,34 млн разів з Android та 670,7 з iOS

Зараз у застосунку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський та вже скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.

У відомстві нагадують, що документи в "Дії" є посвідченням особи, і ви можете пред'являти їх у разі потреби правоохоронним органам. Вони мають таку саму юридичну силу, що й оригінали.

Нагадуємо:

Нові електронні документи в додатку "Дія" знаходятся на етапі тестування, але у Міністерстві цифровий трансформації сумніваються чи варто запускати нові продукти під час карантину.

На порталі державних послуг "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.

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Економічна правда



