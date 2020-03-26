В "Дії" сумніваються чи варто запускати нові е-документи на карантині

Нові електронні документи в додатку "Дія" знаходятся на етапі тестування, але у Міністерстві цифровий трансформації сумніваються чи варто запускати нові продукти під час карантину.

Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для ЕП.

Федоров розповів, коли в додатку Дія повинні з'явитися раніше анонсовані цифровий поліс страхування авто, цифровий студентський, цифровий паспорт, закордонний паспорт.

"Це все вже готово і знаходиться на етапі тестування. Якраз це ми були готові презентувати в березні, і зараз обдумуємо рішення, чи варто це зараз запускати.

Нас зупиняє той факт, що в поточних обставинах люди не зможуть з розширеним функціоналом додатки подорожувати, їздити, активно ним користуватися. В результаті ми отримаємо менше аудиторію, ніж планували.

Але цифровий студентський і цифрова страховка знаходяться на етапі активного тестування. Наступного тижня почнеться активне тестування цифрового паспорта, вся технічна робота зроблена. В принципі, ключове питання: чи варто це запускати зараз чи ні?", - коментує міністр.

У Мінцифрі побоюються, що запуск нових електронних документів під час карантину пройде "повз" та додаток не збере велику аудиторію.

"Наприклад, минулого тижня ми запустили тестування цифрових студентських, але цього ніхто не помітив. Ми отримали менше аудиторію, ніж після запуску водійських прав і свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

Нам же важливо, щоб ми отримували велику аудиторію, щоб люди розповідали один одному про новий сервіс, щоб ним користувалися. Я переживаю про те, що ми запустимо сервіс, але він пройде "повз" людей під час епідемії коронавируса", - розповідає Федоров.

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Економічна правда