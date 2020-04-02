На порталі "Дія" відкрити власну справу можна за 10 хвилин – Мінцифри
На порталі державних послуг "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.
"На порталі https://diia.gov.ua вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. Оформити довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини чи щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років.
Подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія, оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, можна буде перевірити інформацію про себе із 5 державних реєстрів - для цього на порталі "Дія" необхідно зареєструватися у власному кабінеті громадянина.
"Таким чином кожен охочий отримає доступ до інформації винятково про себе", - додали у відомстві.
Зазначається, що у кабінеті громадянина доступні документи, що відображаються у мобільному застосунку Дія, – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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