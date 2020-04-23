Fitch підтвердив рейтинг України "B" і погіршив його прогноз

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B" і погіршило прогноз за ним із "позитивного" до "стабільного". Падіння ВВП сягне 6,5%. відновлення у 2021-му році - 3,5%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перегляд прогнозу відображає значний вплив пандемії COVID-19 ... Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково повернуть назад поліпшення в Україні останніми роками в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних і економічних криз 2014-2015 років і знижену волатильність такого зростання", - зазначає Fitch.

Агентство прогнозує, що економіка України впаде у 2020 році на 6,5% після зростання на 3,2% у 2019 році, відображаючи пандемічний шок COVID-19 для світової економіки, заходи стримування і більш слабку валюту, яка впливає на інвестиції та приватне споживання. Споживанню також перешкоджатиме очікуване скорочення грошових переказів домашніх господарств (7,8% ВВП в 2019 році), йдеться в релізі.

Водночас Fitch зазначає, що шок буде частково пом'якшений низькою залежністю України від туризму, стосовно більш диверсифікованого товарного експорту (включаючи 40% сільськогосподарських сировинних товарів) і зниженими цінами на нафту, з огляду на статус країни як чистого імпортера.

"Ми очікуємо, що економіка відновиться до 3,5% у 2021 році відповідно до нашого середньострокового прогнозу зростання для України. Однак існують суттєві ризики для наших прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу", - зазначає агентство.

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Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни через коронакризу та падіння світового ВВП на 3,9%.

Країни, що розвиваються, можуть найсильніше постраждати від коронавірусу в економічному плані, МВФ готовий їм допомогти.

14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

За прогнозами Фонду українська економіка впаде на 7,7%.

27 березня Георгієва заявила, що світ увійшов у нову рецесію