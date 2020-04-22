Fitch прогнозує рецесію "безпрецедентної глибини" з часів Другої світової 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни через коронакризу та падіння світового ВВП на 3,9%.

Про це йдеться у квітневій доповіді Global Economic Outlook (GEO), передає Інтерфакс-Україна.

Світовий ВВП, згідно з новими оцінками Fitch, скоротиться на 3,9% у 2020 році,

Економіка єврозони знизиться цього року на 7%, США - на 5,6%, Великої Британії - на 6,3%, прогнозують експерти агентства.

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Нагадуємо:

Країни, що розвиваються, можуть найсильніше постраждати від коронавірусу в економічному плані, МВФ готовий їм допомогти.

14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

За прогнозами Фонду українська економіка впаде на 7,7%.

27 березня Георгієва заявила, що світ увійшов у нову рецесію.