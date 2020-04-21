Голова МВФ: Через коронавірус рівень життя впаде в 170 країнах

Країни, що розвиваються, можуть найсильніше постраждати від коронавірусу в економічному плані, МВФ готовий їм допомогти.

Про це написала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в блозі на сайті організації.

Георгієва заявила, що МВФ, який володіє кредитним потенціалом в розмірі 1 трлн доларів, вже схвалив надзвичайне фінансування для 21 зі 103 країн, які звернулися з проханням про допомогу, і підготував для цього різні інструменти.

"Країни, які зараз найбільше постраждали від пандемії, не обов'язково є країнами, які постраждають найбільше з економічної точки зору. Я найбільше турбуюся про країни з ринковою економікою та про країни, що розвиваються", - написала вона.

"Що мене дуже турбує, так це великий відтік капіталу з ринків, що розвиваються. Близько 100 мільярдів доларів "полетіли" через побоювання, пов'язані з невизначеністю цієї кризи, і вирушили туди, де безпечніше. Ми хочемо, щоб цей процес був обернений назад" , - сказала вона.

Георгієва додала, що фіскальна відповідь на пандемію в 193 країнах становила 8 трлн доларів, в той час як центральні банки підтримували ліквідність ще на 6 трлн доларів.

За її словами, цих заходів має бути досить, якщо криза буде тривати місяцями, але потрібно більше, якщо вона триватиме довше.

Георгієва також заявила, що пандемія викликала глобальну кризу, яка змусила 170 економік скорочуватися.

Георгієва підкреслила, що першою метою урядів має бути зміцнення їх систем охорони здоров'я для захисту життя і вжиття заходів щодо запобігання масових банкрутств і тривалих черг за допомогою з безробіття, але не слід вдаватися до протекціонізму на етапі відновлення.

Нагадуємо:

14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

27 березня Георгієва заявила, що світ увійшов у нову рецесію.

Економічна правда