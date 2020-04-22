Новини 22 квітня: карантин, е-паспорти, грошові перекази

Про карантин. Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Про е-паспорти. Електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

Про грошові перекази. У 2019 році грошові перекази до країн Європи і Центральної Азії мали сильний тренд - їх ріст збільшився на 6% до рівня 65 млрд доларів, Україна отримала близько 16 млрд доларів.

Про регулювання цін. Кабінет міністрів встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на лікарські засоби і понад 10 видів антисептиків.

Про робочі місця. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

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Десять американських та українських компаній, які "піднімаються" на карантині

"Економічна правда" зібрала десять прикладів компаній у світі та Україні, для яких пандемія стала трампліном, а не гирями на ногах.

Ціни на нафту обвалились і навіть були від'ємними: що це змінює для споживачів



Ринок нафти продовжує хаотичні конвульсії, ціни на сировину рекордно впали, а вартість нафти з поставкою в травні взагалі виявилась "мінусовою". Що це означає? Коли подешевшає пальне? Чи може ця ситуація мати негативний вплив на Україну?