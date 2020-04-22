Е-паспорти у додатку "Дія" тепер доступні кожному – Мінцифри
Електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.
Про це на презентації е-паспортів заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, цифрові паспорти можна, зокрема, застосовувати:
- під час подорожі літаком та поїздом;
- для підтвердження віку;
- для отримання поштових послуг;
- для підтвердження особи у правоохоронних органах;
- для отримання послуг зв'язку;
- для отримання держпослуг у додатку "Дія";
- для банківських операцій;
- для готельних послуг;
"Ми плануємо, що е-паспорт повністю замінить ID-картки та паперові.
Щодо безпеки: завдяки нашим партнерам - компанії epam - ми розробили систему роботи з QR-кодами у "Дії". Це найбезпечніший спосіб перевірки дійсності паспорта. Кожна людина може перевірити дійсність будь-якого документа іншої людини завдяки "Дії", - додав міністр.
Нагадаємо:
15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.
Економічна правда
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