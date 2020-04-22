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Е-паспорти у додатку "Дія" тепер доступні кожному – Мінцифри

Середа, 22 квітня 2020, 15:45
 

Електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

Про це на презентації е-паспортів заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, цифрові паспорти можна, зокрема, застосовувати:

  • під час подорожі літаком та поїздом;
  • для підтвердження віку;
  • для отримання поштових послуг;
  • для підтвердження особи у правоохоронних органах;
  • для отримання послуг зв'язку;
  • для отримання держпослуг у додатку "Дія";
  • для банківських операцій;
  • для готельних послуг;

"Ми плануємо, що е-паспорт повністю замінить ID-картки та паперові. 

Щодо безпеки: завдяки нашим партнерам - компанії epam - ми розробили систему роботи з QR-кодами у "Дії". Це найбезпечніший спосіб перевірки дійсності паспорта. Кожна людина може перевірити дійсність будь-якого документа іншої людини завдяки "Дії", - додав міністр.

Нагадаємо:

15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Економічна правда

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"Дія"

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