Е-паспорти у додатку "Дія" тепер доступні кожному – Мінцифри

Електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

Про це на презентації е-паспортів заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, цифрові паспорти можна, зокрема, застосовувати:

під час подорожі літаком та поїздом;

для підтвердження віку;

для отримання поштових послуг;

для підтвердження особи у правоохоронних органах;

для отримання послуг зв'язку;

для отримання держпослуг у додатку "Дія";

для банківських операцій;

для готельних послуг;

"Ми плануємо, що е-паспорт повністю замінить ID-картки та паперові.

Щодо безпеки: завдяки нашим партнерам - компанії epam - ми розробили систему роботи з QR-кодами у "Дії". Це найбезпечніший спосіб перевірки дійсності паспорта. Кожна людина може перевірити дійсність будь-якого документа іншої людини завдяки "Дії", - додав міністр.

Нагадаємо:

15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Економічна правда